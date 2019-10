Fåreavler er glad for ikke at være med i den nye ulvezone

Åse Svendsen fra Gånsager ved Skærbæk tjekker de hegn, der skal holde ulvene væk fra hendes får. Hun er glad for ikke at være en del af den nye ulvezone, som Miløjministeriet præsenterede i dag.

- Jeg ser det faktisk ikke som en hjælp, siger hun.

Den nye ulvezone er et område på størelse med Bornholm og ligger som en firkant sydvest for Silkeborg. Her er det muligt for fåreavlere at søge tilskud til at bygge ulvesikre hegn.

Hvad er en ulvezone: * Der findes to ulvezoner i Danmark. * Det ene er 330 km2 og ligger sydvest for Holstebro. * Det andet er 570 km2 og ligger sydvest for Silkeborg. * Inden for områderne kan der søges om tilskud for ulvesikre hegn. ​​​​​​Kilde: Miljøministeriet Se mere

- Men ministeriet stiller en masse krav til hegnene. Vores hegn, som de er i dag, ville for eksempel ikke bliver godkendt, selvom de fungerer fint, siger Åse Svendsen, der er en af landets største fåreavlere.

Får erstattet får nu

Åse Svendsens hegn består for eksempel af to tråde. Skulle det leve op til Miljøministeriets krav, skal der være seks tråde.

- Det koster at lave om, og hegnene vil kræve mere vedligeholdelse og eftersyn. Noget som der jo ikke følger penge med til, siger hun.

Så længe Åse Svendsen ikke er i ulvezonen, får hun erstattet angrebne får, selvom hegnet ikke lever op til Miljøministeriets krav. Lå hun inde for zonen, skulle hegnet leve op til kravene for at få erstatning.

Mere om ulvesikre hegn: * Hegnene er strømførende med min. 4.500 volt med nederste eltråd som udgangspunkt 20 cm over jorden og øverste eltråd min. 110 cm over jorden. * Der er i dag 36 km ulvesikret hegn i Danmark, hvoraf Naturstyrelsen ejer ca. 25 km, mens syv private husdyrholdere tilsammen ejer de resterende 11 km. * Der er ikke dokumenteret ulveangreb bag et ulvesikret hegn i Danmark, der lever op til Miljøstyrelsens standarder. Kilde: Miljøministeriet Se mere

Hele Jylland hegnes ind

DNA-prøver har afsløret, at 13 af Åse Svendsens får gennem tiden er blevet slået ihjel af ulve. Nu har hun investeret i vogterhunde, der sammen med hegnene holder ulvene fra fårene.

Hun ser dagens initiativer som en lappeløsning.

- Jeg havde hellere set, at man regulerede ulvebestanden fra myndighedernes side i stedet for at opfordre til at lave hegn. Så ender det jo med, at vi skal hegne hele Jylland ind, siger hun.

Åse Svendsen er glad for, at hun ikke er en del af den nye ulvezone. Foto: "Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD"