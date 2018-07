Se videoen: Storkeungerne flyvetræner sammen

Det er så smukt at følges ad. Det gælder også for storkeungerne i Smedager. Når den ene letter, så følger de andre med.

Storkeentusiaster har måske lagt mærke til, at reden i Smedager er helt tom, eller også er alle tre storke at finde i den.

Storkeungerne Anton, Alma og Line følges nemlig ad en stor del af tiden. Det kan man se i dag, hvor de alle tre er mere våde og grå end tørre og hvide, fortæller storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk.

- Der er en lille å tæt ved storkereden, og jeg tror, at de alle tre lige har været henne og få en dukkert og drikke lidt, siger Mogens Lange til TV SYD.

Anton, Alma og Line følges næsten ad som trip trap træsko. Når den ene letter, så letter de to andre også.

Det er en fordel for dem at være sammen, for så er der flere øjne til at holde øje med eventuelle farer. Mogens Lange, storkeekspert, Storkene.dk

- Det er deres flokinstinkt. De er vant til at være sammen, og storke kan godt lide at være sammen med andre storke. Det er en fordel for dem at være sammen, for så er der flere øjne til at holde øje med eventuelle farer, fortæller Mogens Lange.

Træner sammen, men vil blive adskilt

Ungerne flyver ikke kun afsted nogenlunde samtidigt. De flyvetræner og opholder sig også sammen, og træning skal der til, hvis ungerne skal være flyvefærdige om fire-fem uger.

På nuværende tidspunkt er de nemlig hjælpeløse.

- De er meget lidt selvkørende. De kan slet ikke finde mad endnu. Så fra nu af er det ikke hygge. Det er hård træning, siger Mogens Lange.

Læs også Storkeekspert: Det er alvor nu

Han forudsiger, at ungerne og forældrene vil flyve fra reden i Smedager samme dag. Ungerne vil formentlig flyve afsted først, og herefter vil forældrene følge trop. Men ungerne vil højst sandsynligt blive skilt fra hinanden senere.

- På det tidspunkt er de klar til at blive adskilt. Så det kan de sagtens klare, fortæller Mogens Lange.

Følg med i storkenes liv her.