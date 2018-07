Fælles lejlighed knækker ensomheden for Mads og andre unge autister

Flere gange om ugen pakker Mads en pose med en masse spil, og tager dem med til Pilemosen, hvor en fælleslejlighed danner rammen om et nyt unikt fællesskab.

23-årige Mads Hviid Thorn er en af cirka 75 borgere i Aabenraa kommune, som har en autisme-diagnose.

Autister kan have svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Til gengæld føler de sig godt tilpas med faste rammer, regler og rutiner. I Aabenraa Kommune opdagede man, at flere af de unge autister manglede et sted at mødes. Nogle af dem viste tegn på isolation, og flere havde det - trods kollegaer, kammerater og familie - meget svært. Men den kurve er nu knækket.

Det er rigtig fedt at kunne være sammen om et eller andet socialt. Mads Hviid Thorn, arbejdssøgende, Aabenraa

Nu kan Mads Hviid Thorn og andre autister mødes i en fælles lejlighed.

- Det er rigtig fedt at kunne være sammen om et eller andet socialt, synes Mads Hviid Thorn, som ofte kommer i lejligheden sammen med fem til ti andre unge.

Fælleslejligheden har åben fire dage om ugen. Der er personale til at støtte dem, men de unge bestemmer selv, hvad de vil lave sammen.

Spil og rutiner samler de unge i et fællesskab

De unges mødes ofte for at spille nogle af de mange spil, Mads tager med.

Og netop spil – med klare regler og rutiner – er noget som hjælper det sociale på vej for 20-årige Signe Schmidt, som også bruger lejligheden.

Som barn gik jeg til rigtig mange forskellige sportsgrene, men efter som man bliver lidt mere teenager, så begynder man mere at skulle hyggesnakke, og det er lidt svært for sådan en som mig, der ikke ved, hvad man siger i sådanne situationer. Signe Schmidt, student, Aabenraa

- Som barn gik jeg til rigtig mange forskellige sportsgrene, men efter som man bliver lidt mere teenager, så begynder man mere at skulle hyggesnakke, og det er lidt svært for sådan en som mig, der ikke ved, hvad man siger i sådanne situationer, fortæller Signe Schmidt.

Fælleslejligheden virker. Mødestedet er blevet så populært, at der allerede er pladsmangel, og for Mads er der ingen tvivl om, at lejligheden får ham til at være mere social.

- Det her sted hjælper mig rigtig meget. Jeg har brug for lidt mere orden og ro end de fleste, og jeg tror ikke, at det ville være på samme måde, hvis vi bare mødtes på biblioteket. Det her er et godt sted at samle os, mener Mads Hviid Thorn.