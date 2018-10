Flammerne stiger mod himlen ved Dybbøl Banke i ferien

På Dybbøl Banke kan publikum opleve krigens rædsler hver dag her i efterårsferien - helt uden risiko.

Jorden sprøjter, bragene flår trommehinderne itu, flammerne stiger mod efterårshimlen, mens granatsplinterne hviner forbi.

Krigen 1864 er de seneste år blevet vist og genopført på film, både af DR og i Historiecenter Dybbøl Bankes egne film.

Den rigtige krig var blodig, med store slag, voldsomme artillerikampe og mange døde soldater til følge.

Her i efterårsferien 2018 har Historiecenter Dybbøl Bankes pyrotekniker Claus Pihl hver formiddag et stort publikum til mini-genskabelse af krigsscener fra 1864, når han demonstrerer special effects som at sætte et granatnedslag sammen, uden publikum opdager, det er snyd.

00:18 Her i efterårsferien 2018 har Historiecenter Dybbøl Bankes pyrotekniker Claus Pihl hver formiddag et stort publikum til mini-genskabelse af krigsscener fra 1864. Luk video

Inde på Historiecentret vises filmene Dommedag for Danmark og Angrebet på Als, begge film vises hvert 20. minut.

Historiecenter Dybbøl Banke er åben hele efterårsferien 10-17.