Fængsels-straf for fusk med køretilladelse

En 45-årig tyrkisk chauffør er blevet idømt 60 dages fængsel ved retten i Kolding for medvirken til fusk med køretilladelser.

Læs også Tyrkisk lastbilchauffør fængslet for fusk

Den 45-årige tyrkiske chauffør har siddet varetægtsfængslet siden onsdag den 6. december, da han blev stoppet og tjekket i en tyrkisk indregistreret lastbil ved en kontrol foretaget af Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi.

- Her viste han en turtilladelse og et fragtbrev, der beskrev, at han havde kørt med varer fra Tyrkiet til Danmark, men en nærmere undersøgelse afslørede ret hurtigt, at det ikke kunne være rigtigt, fortæller specialanklager Pernille Moesborg, Sydøstjyllands Politi, i en pressemeddelelse om dommen.

Chaufføren blev derfor dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev fængslet jul og nytår over. Han er nu dømt for i tre tilfælde at have skrevet falske oplysninger på turtilladelser.

Den 45-årige nægtede sig skyldig i retten - men valgte alligevel at modtage dommen. Han skal nu afsone de sidste dage af straffen og bliver derefter sendt ud af landet med indrejseforbud i 6 år.