Fængselsbetjente holdt åbent hus

Søndag var der mulighed for at kigge indenfor i det tidligere fængsel i Møgelkær mellem Horsens og Juelsminde - her har kriminalforsorgen siden august uddannet fængselsbetjente.

Alle interesserede kunne komme indenfor murene og blive klogere på uddannelsen og se de helt særlige rammer. Der er hårdt brug for fængselsbetjente og derfor er de studerende også garanteret arbejde, når de er færdiguddannede.

I starten af august begyndte det første hold fængselsbetjentelever på det nye uddannelsescenter i Møgelkær.

Det er nyt, at man nu også kan blive uddannet til fængselsbetjent i Jylland.

00:16 Kriminalforsorgens uddannelseschef Anne Bunimowicz håber på mange ansøgere. Luk video

Hvad går uddannelsen til fængselsbetjent egentlig ud på? Hvordan kommer man i fysisk form til at klare uddannelsen og jobbet? Og hvordan lærer man at håndtere konflikter?

Det var nogle af de spørgsmål, som gæsterne fik svar på i dag, hvor de også kunne prøve fysisk træning sammen med en fængselsbetjent og opleve dilemmaspil, hvor skuespillere og elever demonstrerede konflikthåndtering.

- Allerede inden uddannelsen åbnede, oplevede vi stor interesse for at kunne blive uddannet til fængselsbetjent i Jylland. Interessen var så stor, at vi måtte oprette et ekstra hold med elever i Møgelkær. Møgelkær er jo et tidligere fængsel, og det giver nogle helt særlige rammer for at skabe en god og virkelighedsnær uddannelse i nogle fantastiske omgivelser., siger kriminalforsorgens uddannelseschef Anne Bunimowicz.

På www.blivfaengselsbetjent.dk kan man læse om, hvordan man søger ind på uddannelsen. Næste ansøgningsfrist er den 14. oktober.