Fængselsmuseum i superligaen: Vi kan måle os med de allerstørste

Spørger man museumschef Merete Bøge Pedersen, kan Fængslet i Horsens måle sig med nogle af de mest kendte museer i hele verden.

- Vi kan absolut måle os med de allerstørste fængselsmuseer rundt omkring i verden. Vi er helt oppe i Alcatraz-ligaen.

Så kontant lyder det fra Merete Bøge Pedersen, som er museumschef for Museum Horsens, der hentyder til det berømte fængsel, der ligger i San Fransisco Bay Area i Californien, USA.

Fængslet i Horsens har for nyligt åbnet en helt ny udstilling kaldet ’Underverdenen’. Et unik indblik i de indsattes liv og dagligdag i kælderen, hvor straf og strenge regler var dagligdag.

- Der er altid noget dragende over fangekældre. Folk har en tendens til at søge de skæve historier og dyrke dem. Derfor tror jeg, at de bliver lokket til, siger Merete Bøge Pedersen.

Plan for fremtiden

Fremadrettet vil museet åbne udstillinger og døre i kælderen, der alle skal fortælle en ny historie. Og spørger man ind til, hvor museet er om ti år, er der også en klar plan for det:

- Et museum, som står meget stærkt og forhåbentlig er indgået i nogle stærke internationale samarbejder, siger hun og nævner fængsler som Alcatraz, Robben Island og Hohenschönhausen som mulige partnere.

Hun fortæller, at de allerede har lagt line ud og er ved at finde ud af, hvad der lige skal ske. Selv mener hun, at Fængslet i Horsens kan noget helt særligt.

- Det, der adskiller os fra så mange andre, er, at vi har en fantastisk samling. Ikke nok med, at vi har bygningen, vi har genstande også. Det er helt unikt, siger Merete Bøge Pedersen.