Fængselsstraffe til bandemedlemmer fra Loyal To Familia

Syv mænd med tilknytning til Loyal To Familia i Fredericia er idømt fængselsstraffe for 35 forhold.

Retten i Kolding har idømt syv personer med tilknytning til Loyal To Familia fængselsstraffe på mellem 4 måneder til tre års fængsel, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen, der har været behandlet over syv retsdage, omhandlede i alt 35 forhold af forskellig karakter, herunder besiddelse af kokain og hash med henblik på videresalg, grov vold, røveriforsøg, trusler mod tjenestemand i funktion og indbrud.

Tre af de tiltalte har været varetægtsfængslet under sagen. De blev alle dømt for sammen at have været i besiddelse af cirka 300 gram kokain og fem kilo hash, der lå gravet ned i et skovområde i Fredericia.

De blev også alle tre fundet skyldige i andre forhold og fik henholdsvis to år og tre måneders fængsel, to år og otte måneders fængsel samt tre års fængsel og blev varetægtsfængslet efter dom. De modtog alle tre dommene.

De fire andre tiltalte har ikke været varetægtsfængslet under sagen. Den ene af dem, som blev dømt for databedrageri og besiddelse af mindre mængder stoffer, fik ingen tillægsstraf, fordi han siden forholdene blev begået, var blevet idømt otte måneders fængsel for en række andre forhold. Han modtog dommen.

De øvrige tre tiltalte fik straffe på fire måneders fængsel, seks måneders fængsel og et år og fire måneders fængsel.

Sidstnævnte ankede dommen til frifindelse, mens de to andre udbad sig betænkningstid.