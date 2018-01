Fængslet får turismepris

Fængslet i Horsens fik tirsdag TurismeVækst-prisen 2017, da Region Midtjylland ved regionens årlige turismekonference uddelte priser.

Fængslet får hovedprisen for på få år at have forvandlet sig fra en lukket verden til en åben oplevelsesvirksomhed i vækst, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Fængslet er et fyrtårn for Horsens og brander både byen og Region Midtjylland som et virkelig autentisk og interessant sted at besøge – både for danske og udenlandske gæster. Hanne Roed, 1. næstformand, (R), Region Midtjylland

- Fængslet har målrettet arbejdet med at produkt- og oplevelsesudvikle det, der engang var et statsfængsel. Det er originalt og særligt for Horsens, at stedet formår at bruge sin fængselshistorie så levende. Fængslet er et fyrtårn for Horsens og brander både byen og Region Midtjylland som et virkelig autentisk og interessant sted at besøge, sagde regionsrådets 1. næstformand Hanne Roed (R), der overrakte hovedprisen til direktør Astrid Søes Poulsen på regionens turismekonference i Remisen i Brande. Med prisen følger 75.000 kr.

Læs også Horsens markerer åbningen af verdens største fængsels-museum

Læs også Kendt museum indstillet til to internationale priser