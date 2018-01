Færdselskontrol: Politi massivt tilstede ved skolerne fra mandag

Fra i morgen mandag vil politiet gennemføre færdselskontrol på skolevejene. Det skal være med til at forebygge at børn og unge kommer til skade i trafikken.

Der køres for stærkt på mange skoleveje, hvilket skaber utryghed og farlige situationer for de mange børn, der færdes på vejene.

Derfor sætter politiet ind med en landsdækkende kontrol på landets skoleveje fra mandag den 8. til og med fredag den 12. januar.

Da politiet i samme periode i januar 2017 kontrollerede trafikanterne på skolevejene, blev knap 4400 bilister sigtet for at køre for stærkt, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Under kontrollerne vil politiet også holde øje med om de cyklende skolebørn overholder færdselsreglerne og passer på sig selv i trafikken. Politiet vil blandt andet holde øje med om børnene taler i håndholdt mobil, mens de cykler, har husket cykellygterne og om de går eller cykler over for rødt.

Tal fra vejdirektoratet viser, at 10 gange så mange 16-årige kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken som 6-årige.