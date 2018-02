Færgeløft: Langt over 1000 nye afgange til lille Vadehavsø

Billige færgepriser har øget rejselysten til og fra Fanø. Derfor kommer der nu endnu flere færgeafgange mellem Fanø og Esbjerg.

Fra 2. marts i år kommer der endnu flere færgeafgange mellem Fanø og Esbjerg. Helt præcist 1.336 nye afgange.

Det er vigtige forbedringer, der kan forlænge turismesæsonen og styrke bosætning og udvikling på øen. Sofie Valbjørn, borgmester, Alternativet, Fanø

Årsagen er, at Fanø har oplevet en stærkt stigende interesse fra turister, som gerne vil besøge Vadehavsøen, der ligger 17 minutters sejlads fra Esbjerg, efter billetpriserne i 2016 blev sat ned.

- For at følge med efterspørgslen har vi derfor i samarbejde med Fanø Kommune sat mange flere afgange ind og sørget for, at bilfærgerne er i spil så meget som overhovedet muligt, siger Lindy Kjøller, salgs- og marketingchef i Færgen.

Billetpriserne blev sat ned i efteråret 2016 med op til 53 procent efter et politisk ønske om at indføre trafikal ligestilling i hele Danmark. Det betyder, det med tiden skal koste det samme at sejle en kilometer med en færge som at køre en kilometer i bil.

Da prisnedsættelserne trådte i kraft i 2016 betød det en vækst i rejsende til Fanø på hele 20,3 procent.

En andet årsag til den øget trafik mellem Fanø og Esbjerg skyldes i følge Færgen, at det også er blevet gratis at medbringe cykler, og så kan man uden for højsæsonen også få sin campingvogn gratis med færgen.

De mange nye færgeafgange glæder øens nye borgmester Sofie Valbjørn, Alternativet.

- Det er vigtige forbedringer, der kan forlænge turismesæsonen og styrke bosætning og udvikling på øen. Det er

ønsker, som byrådet og Færgen har til fælles, og derfor glæder vi os over den nye, forbedrede sejlplan og de muligheder, som den medfører for de lokale og i forhold til at besøge og bosætte sig på øen, siger Sofie Valbjørn i en pressemeddelelse.

