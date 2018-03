Færger sejler med rekord-overskud

Danmarks største ø-rederi Færgen har netop fremlagt sit bedste årsregnskab nogensinde. Rederiet driver bl.a. ruterne mellem Fanø og Esbjerg og mellem Als og Fyn.

Rederiets trafiktal viser solid vækst, omsætningen passerer 1 millliard, og overskuddet på 124 millioner kroner sætter rekord.

Lavere billetpriser og stor interesse for at være turist på de danske øer, afspejler sig på kontant vis i regnskabet. Arets trafiktal vist, at der for fjerde år i træk er vækst i færgetrafikken til samtlige øer. Der er tale om henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Fyn Langeland og Lolland.

På ruterne Ystad-Rønne, Kalundborg-Samsø og Esbjerg-Fanø er der endda tale om alle tiders trafikrekorder

Både antallet af overførte passagerer, personbiler, lastbiler og busser er steget. For branchens primære trafikparameter i form af antallet af personbiler er der tale om en stigning på 6,3 procent siden 2016. Ligeledes er antallet af overførte passagerer i vækst med 4,3 procent, mens antallet af overførte lastbiler og busser er steget med henholdsvis 0,7 procent og 5,2 procent sammenlignet med året forinden.