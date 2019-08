Glæde hos politiet: Færre indbrud i sommerferien

Indbrudstyvene har også holdt ferie denne sommer. Syd- og Sønderjyllands Politi har fået langt færre anmeldelser om indbrud de seneste to måneder.

For en indbrudstyv er sekunderne bogstaveligt talt kostbare. Chr. Østergård, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Fra den 15. juni til den 15. august modtog Syd- og Sønderjyllands Politi 310 anmeldelser om indbrud i private hjem. Og det er et fald på godt 17 procent i forhold til samme periode sidste sommer.

Virksomhederne har også haft langt færre uindbudte gæster, da indbrudstallet her er faldet med hele 40 procent fra 249 til 149.

Vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion. Foto: Karoline Lund Dam, TV SYD

Syd- og Sønderjyllands Politi har flere bud på forklaringer til den markante nedgang.

- Folk er blevet bedre til at sikre deres værdier og gøre det svært for tyveknægtene. Nabohjælp, hvor man holder øje med hinandens huse ved ferie-fravær, og så har vores patruljer og efterforskere gjort en stor indsats, der har ført til anholdelser og siden fængsel til de mest aktive krimnelle, siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion, til TV SYD.

Mere sikre døre og vinduer

Mange boligejere har fået nye døre og vinduer. Og her er der store fordele ved at tænke i indbrudshæmmende løsninger. Prisforskellen er i mange tilfælde ikke særlig stor, men effekten betydelig, da den halverer risikoen for indbrud.



- For en indbrudstyv er sekunderne bogstaveligt talt kostbare. Tager det længere end tre minutter at bryde et vindue, en hoveddør eller en terrassedør, der er mange tyveknægtes foretrukne udgang med tyvekosterne, op, så opgiver tyven. Risikoen for at blive opdaget er for stor, siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård.