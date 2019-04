Fætter BR inviterer igen indenfor

Efter tre måneders fravær efter konkurs og lukninger af alle BR-butikker får Vejle torsdag igen en BR-forretning som den første af fire genopstandne syd- og sønderjyske butikker.

Legetøjskæden BR gik konkurs ved årsskiftet. Dermed lukkede kæden sine butikker med navnet BR og Toys'R'Us i ni byer i Syd- og Sønderjylland.

Vi har arbejdet hårdt for at blive klar til at tage imod forventningsfulde børn og deres familier. Torben Wiuf Meier, butikschef, BR, Bryggen Vejle.

Torsdag middag genopstår den første af fire lokale BR-butikker, når BR i Bryggen i Vejle slår dørene op.

Torsdag i næste uge følger Sønderborg efter, inden det senere bliver i Kolding og Esbjerg, at Fætter BR gør comeback. De to sidste steder er åbningsdagene ikke fastsat endnu.

Butikschef Torben Wiuf Meier er klar til tage imod i BR i Bryggen i Vejle.

Tønder, Aabenraa, Haderslev, Fredericia og Horsens havde indtil konkursen også BR-butikker - men her har Salling Group, der overtog det konkursramte BR-selskab, ikke planer om at åbne igen.

I Vejle er alt klar til genåbningen - og de 15 ansatte ser frem til at tage imod både børn og voksne.

- Vi har arbejdet hårdt for at blive klar til at tage imod forventningsfulde børn og deres familier, som vi glæder til at give gode oplevelser og personlig service, siger butikschef Torben Wiuf Meier til TV SYD.

Der åbner i alt 26 BR-butikker spredt over hele Danmark i den kommende tid. En del vil ligne de velkendte BR-butikker, men der kommer også mere vægt på at skabe universer, hvor legetøjet kan afprøves af små og store legebørn i butikken.

Læs også Fætter BR i slankere udgave: Fra ni til fire butikker