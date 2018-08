Falch fik endelig lov at rocke i sin ungdomsby

Musikeren Michael Falch prøvede torsdag eftermiddag noget helt nyt. Trods en lang karriere har han aldrig kunnet synge og spille frit på Tønder Festival - før i dag.

“Vel mødt til jer fra downtown Tynner, og til jer fra langvejs fra. Fra Jejsing, Abild og Bylderup Bov og Tinglef og Tautlun”.

61-årige Michael Falch var tilbage i sin ungdomsby torsdag eftermiddag og havde fundet sin sønderjyske dialekt frem, da han for første gang nogensinde fik lov at fyre sit show af på Tønder festivalen - denne gang uden restriktioner.

- Det er en rigtig stor dag for mig, fordi det er kun anden gang, jeg er på programmet her på Tønder Festival, sagde han og udløste store klapsalver fra et fyldt telt 1 på Tønder Festival 2018.

- Det vil sige, at når jeg kigger tilbage, er der 42 somre, hvor jeg har siddet derhjemme og været pissed over ikke at være her, fortsatte han til stor morskab for publikum.

Selvom det er anden gang, han optræder på festivalen, er det første gang, han ikke behøver skrue ned for sin rockmusik.

- For mig som Tønder-dreng har det jo det været lidt med blødende hjerte, at årene er gået uden, at jeg har fået lov at spille der. Det er anden gang, jeg bliver hyret, men første gang var med restriktioner. Jeg måtte kun spille akustisk i Tønder Hallen dengang, fortæller Michael Falch til TV SYD før koncerten.

Til årets udgave af Tønder Festival kan han spille uden særlige krav.

- Jeg er meget tilfreds med, at man har slækket på de meget strikse krav til, at det skulle være folkemusik. Denne gang kommer vi, som vi er, og spiller rock så det forhåbentligt ryster i teltbardunerne, siger han.

Trække nye kunstnere og deltagere til

Da festivalens kunstneriske leder, Maria Theessink, kom til for fire år siden, skulle der ske noget nyt.

- Vi havde en ambition om at holde fast i det publikum, vi havde. Hvis vi ville trække nye til, måtte vi dreje på nogle musikalske knapper, siger hun til TV SYD.

Michael Falch kvitterer den holdning hos festivalledelsen med følgende kommentar:

- Det er en skøn åbning fra festivalens side, at man bevarer sit særpræg omkring folkemusikken og værner om nogle traditioner i kulturen, men at man musikalsk løsner op og siger “rock I bare”, siger han.

Falch var med første gang i 1974

For Michael Falch er det selvfølgelig stort at komme tilbage til Tønder Festival efter han i efteråret udgav bogen “Til Grænsen” om sin ungdom i Tønder, hvor han var til festivalen som privatperson.

- Den allerførste festival var jeg her. Men ellers har jeg ikke rigtigt haft en anledning til at komme på festivalen, efter jeg flyttede fra byen. Jeg blev jo ikke inviteret, understreger Michael Falch, der lancerede sin bog sidste år i Cafe Victoria i Tønder.

Falch kom til Tønder som 13-årig og flyttede igen fem år senere. Få år efter fraflytningen dannede han i 1977 det legendariske danske band “Malurt”.

Den 45. udgave af Tønder Festval begyndte officielt i dag torsdag og fortsætter til og med søndag.