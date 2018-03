Falck fyrer 79 i Syddanmark

Konkurrence tvinger Falck til at opgive kørsel med ikke akutte patienter.

79 Falckreddere i Region Syddanmark inklusive Fyn mister deres job i forbindelse med dagens massefyring hos Falck, oplyser selskabet til TV SYD.

Tirsdag fyrede Falck i alt 570 reddere over hele landet. Det drejer sig om ansatte, der kører abonnementskørsel med ikke-akutte patienter, som skal følges til f.eks. hositaler, lægeklinikker og ambulatorier.

Det er konkurrencesituatonen på markedet, der får Falck til at nedlægge hele egendriften på området. I stedet laver de aftaler med eksterne samarbejdspartnere.

- Det er en rigtig sort dag, siger Jan Villadsen, formand for 3F Transport, som organiserer redderne.

Det er en rigtig sort dag. Jan Villadsen, formand, 3F Transport

3F mener, at ansvaret ligger hos det offentlige, der konsekvent accepterer alt for lave bud, når kørsel sendes i udbud.

- Vi har politikere der er ligeglade, bare det er billigt, siger Jan Villadsen, til TV SYD.

Han hæfter sig ved, at alle de fyrede medarbejdere har et halvt års opsigelse, og at 3F i samarbejde med Falck har øremærket to millioner kroner i en uddannelsesfond, som kan bruges til at videreuddanne medarbejderne til nye jobkvalifikationer.

Afskedigelserne sker med virkning fra udgangen af september 2018.

Der er orienteringsmøde for redderne om den nye situation den 22. marts hos 3F i Horsens.