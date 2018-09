Falck opgiver at drive lægehuse

Falck har solgt sine 12 lægeklinikker. Fire af dem ligger i henholdsvis Esbjerg, Varde, Grindsted og på Endelave.

Falck er i gang med at tilpasse sin forretning for at fokusere på koncernens kerneaktiviteter.

Derfor frasælger Falck nu sine 12 lægeklinikker i Falck Lægehuse. Falck meddelte i februar, at virksomheden igangsatte en strategisk gennemgang af sin lægehusforretning.

- Der er afgjort et potentiale i private lægeklinikker, men vi vurderer, at det ligger for langt fra vores kerneforretning, siger Jakob Riis, der er direktør i Falck, i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at vi har fundet en køber, der har dette som sit hovedfokus, og som overtager forretningen og de forpligtigelser, vi har haft over for regionerne og ikke mindst over for de mennesker, der kommer i lægehusene til daglig.

Køberen af lægehusene er Thomas Helt, der har erfaring med forretningsudvikling og et indgående kendskab til branchen som stifter af Quick Care og siden fra Falck, hvor han også tidligere har arbejdet med netop lægeklinikkerne.

De 12 klinikker fortsætter som hidtil under den nye ejer - og med det samme personale. Fire af klinikkerne ligger i TV SYD's område: Esbjerg, Varde, Grindsted og Endelave.