Falsk politibetjent på spil i Esbjerg

Det rigtige politi opfordrer folk til at bede om legitimation og ringe til politiet, hvis de er i tvivl.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer mod en falsk politibetjent. Fredag ved 17-tiden henvendte han sig i en grøntforretning på Storegade i Esbjerg og bad om at gennemse billederne fra forretningens overvågningskamera.

Personalet i forretningen har oplyst, at manden udgav sig for at være betjent, og at han fremviste noget, der kunne ligne et politiskilt.

- Men vi har ikke haft nogle betjent i den forretning, og manden er ikke fra politiet, siger vagtchef Bjørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bed om at se legitimation, og ring gerne til politiet og spørg, om vi har sendt nogle betjente til netop deres adresse. Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Da chefen ikke var til stede i grøntforretningen, bad medarbejderne manden om at kommer igen senere. Det gjorde han ikke.

Vagtchef Bjørn Pedersen advarer mod manden og opfordrer butiksmedarbejdere til, at de forholder sig kritisk, når nogle siger, de er fra politiet.

- Bed om at se legitimation, og ring gerne til os og spørg, om vi har sendt nogle betjente til netop deres adresse, siger vagtchefen.

Læs også Den falske betjent var en rigtig betjent