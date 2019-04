Familiefar i Horsens mistede sin bror i terrorangreb

En tamilsk familie i Horsens sørger over to familiemedlemmer, der blev dræbt på et hotel i Sri Lanka søndag.

Bombeangrebene på hoteller og kirker påskedag i Sri Lanka har også ramt hårdt i Horsens. Her sidder den tamilske familie Karthigaseu og sørger over tabet af to familiemedlemmer. Nithiyananthan Karthigaseu har mistet sin 60-årige lillebror og svigerinde. Parret var på en to uger lang påskeferie i hjemlandet Sri Lanka, som de havde sparet op til gennem længere tid. Parret boede på Hotel Cinnamon Grand i hovedstaden Colombo sammen med deres to voksne børn. Var til bryllup i Horsens Børnene var ikke i restauranten, da selvmordsbomberen udløste sin sprængladning omkring klokken ni søndag morgen. Men det var forældrene, som var gået ned for at spise morgenmad en halv time tidligere. Det fortæller Nithiyananthan Karthigaseu til TV SYD. Han er nu på vej til Schweiz for at være med til begravelsen. Hans lillebrors familie boede i den schweiziske by Bern. Nithiyananthan Karthigaseus lillebror og hans familie var for bare tre uger siden i Danmark, hvor de var gæster til et bryllup i Horsens. 359 mistede livet Ifølge nyhedsbureauet Ritzau siger Sri Lankas parlamentsformand, Lakshman Kiriella, at 60 personer er anholdt i forbindelse med bombeangrebene søndag, der har kostet 359 mennesker livet. Heriblandt tre af den danske Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens børn. Ifølge forsvarsministeriets talsmænd havde en af angrebsmændene bag det dødelige angreb mod hoteller og kirker studeret i både Storbritannien og Australien. Myndighederne bekræfter, at efterforskningen har vist, at der var ni selvmordsbombere. Otte er blevet identificeret. Gruppens leder begik selvmord på Shangri-La Hotel i Colombo.