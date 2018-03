Familie glæder sig til bedre mobildækning

4750 husstande i Region Syddanmark kan se frem til bedre mobildækning.

- Her tager det altid lang tid at tale i telefon, for vi mister tit forbindelsen. Altså det er, hvis folk overhovedet kan komme i kontakt med os.

Det siger de i familien Schultz Jensen i Hømlund sydøst for Ribe. Far, mor og fire teenagebørn. De er meget glade for dagens nyhed om, at de har udsigt til forbedret mobil- og internetdækning i år 2022.

4750 husstande i Syd- og Sønderjylland skal have forbedre dækning til den tid. Det bliver et krav til teleselskaberne. Over hele Danmark er det knap 25000 husstande, som får forbedret dækning.

Det er stærkt tiltrængt hos familien Schultz Jensen. Familien driver et økologisk mælkebrug med 150 kreaturer og 180 hektar jord. Mindre end to kilometer derfra står ganske vist en telemast, men den er med gammeldags gsm-teknik. Det hurtige 4G-net, som folk i byerne bruger nu til dags...glem det.

Det betyder for eksempel, at ønsket om et moderne robotmalkeanlæg i stalden ikke kan blive til noget,fordi et mobilsystem ikke kan overvåge robotten. Der er ingen forbindelse.

Det betyder også, at de ikke kan komme i kontakt med farmand, Henrik Jensen, når han er i sin traktor på marken. Forbindelsen falder ud hele tiden. Familiens mobiltelefoner virker bedst, når de er indenfor og i kontakt med husets wifi. Forsøger de sig udenfor, må de regne med at de mister forbindelsen igen og igen.

Henrik Jensen måtte droppe et robotmalkeanlæg i stalden, fordi mobildækningen er for dårlig. Foto: Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD

