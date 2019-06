Familie på fire: Det er godt at bo småt

Claus og Maria Pihl skifter snart villaen på 120 kvm ud med et Tiny House på blot 50 kvm. De tror, at lykken findes i det små.

- Mange har svært ved at forstå, det vi gør, siger Claus Pihl. Til hverdag arbejder han som museumstekniker og hans kone Maria er hos politiet. Sammen har de besluttet at bygge et hus af containere og flytte ud i et økosamfund ved Broager.

- Folk tror, at vi vil flytte i kollektiv. Men det har intet med et kollektiv at gøre. Det handler om del-økonomi, det er sund fornuft, fortæller museumsteknikeren, der er godt i gang med at bygge familiens nye hus.

Og det kan da også være svært at forstå. For umiddelbart svømmer familien imod strømmen. De ønsker at eje mindre og bo mindre.

- Jeg fortsætter med at arbejde lige så meget, som jeg gør nu. Sikkert til at jeg er 75 år gammel. Men grundtanken er, at de penge, som vi tjener, ikke skal gå til husleje og ting, men til oplevelser og tid med vores børn, forklarer den 43-årige Claus Pihl.

Husleje på 10.000 kroner – om året

Tiny House bevægelsen er en tendens i tiden, som har vokset sig stor efter finanskrisen i 2008. Den har især bredt sig i USA, men tendensen kan også spores i Danmark.

Bevægelsen kan kort beskrives som en arkitektonisk og social bevægelse, der handler om at leve simpelt, økonomisk og ofte økologisk i små huse.

- Om en måned er vi gældfri, og fremover så har vi en husleje på 10.000 kroner om året, siger Claus Pihl.

Familiens nye hus er bygget af fire containere, og når alt er færdigt, så har hjemmet kostet under 100.000 kroner.

- Og skulle vi have lyst til at flytte igen. Ja, så kan vi bare tage huset på nakken. Det kan skilles af som legoklodser og køres afsted på en lastbil, forklarer handymanden om sit husprojekt.