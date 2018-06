Familie til 'Ring of Fire'-offer vil have erstatning af kommunen

Dommen i 'Ring of Fire'-sagen bliver ikke anket. Nu vil faren til et af ofrene have erstatning fra kommunen.

En 21-årig mand blev 1. juni dømt ansvarlig for den såkaldte 'Ring og Fire'-ulykke i Sønderborg tilbage i maj 2017, hvor en voksen mand og seks børn blev forbrændt.

Den unge mand blev idømt 14 dages betinget fængsel for uagtsom legemsbeskadigelse og overtrædelse af beredskabsloven. Han arbejdede frivilligt for Sønderborg Skateklub, der var tiltalt for at overtræde arbejdsmiljøloven.

Læs også Ung skater får betinget dom efter Ring of Fire-ulykke

Klubben blev dog frifundet med den begrundelse, at det var Sønderborg Kommune, der formelt stod som arrangør, og at skateklubben ikke kunne siges at være arbejdsgiver for den unge mand.

Nu er ankefristen udløbet, og sagen bliver ikke anket.

Vil have kompensation fra kommunen

Mogens Dankerts søn, Christian, blev forbrændt ved ulykken. Han mener ikke, at der kan være nogen tvivl om, at kommunen bærer et ansvar.

Familien vil have kompensation fra kommunen.

Læs også Anklager tilfreds med betinget fængselsstraf i ”Ring of Fire”-sag

- Vores søn har varige mén, og pengene skal bruges til at gøre livet lettere for ham. Så vi håber, at Sønderborg Kommune vil vedkende sig sit ansvar, så vi slipper for at skulle trækkes igennem en retssag, siger Mogens Dankert til TV SYD.

- Hvis det bliver nødvendigt, så må vi jo i retten, men det vil ikke klæde kommunen.

Er stadig mærket af ulykken

Den 21-årige mand hældte ved arrangementet den brandbare væske ethanol på en ring med ild i, som skaterne hoppede igennem, men vinden var med til at sende en ildsky ud mod publikum, hvor Mogens Dankerts søn sad på forreste række få meter fra ringen.

Han har det efter omstændighederne godt.

- Han er en glad dreng, som spiller fodbold. Men der har også været aftener, hvor han har grædt, fordi det klør, og han har kosmetiske skader. Desuden skal han formentlig leve med, at hans stofskifte er forhøjet resten af livet. Og han skal gennem flere operationer de kommende år, siger Mogens Dankert.

Kommunen vil gerne gå i dialog

Hos Sønderborg Kommune er man glad for, at sagen er ved at være afsluttet, og man har forståelse for den situation, som familierne står i.

Kommunen mener, at den har gjort, hvad den kunne for at hjælpe de berørte familier, siger direktøren for Kultur, Turisme og Bæredygtighed i Sønderborg Kommune, Inge Olsen.

- I forhold til erstatning så er der ikke rettet en henvendelse til kommunen endnu. Men hvilke muligheder vi har for at udbetale erstatning, vil vi kigge på rent juridisk. Hvis det kan gøres, uden vi skal igennem et langt juridisk forløb, så vil vi gerne medvirke til det. Alle har jo brug for at få sat et punktum, siger Inge Olsen til TV SYD.