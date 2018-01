Familiefar og politiker: Ny regions-boss har fået travlt

En helt ny hverdag er begyndt for den nye regionsrådsformand i Region Midt, Anders Kühnau (S), der har sit hjem Horsens.

Han har fået et nyt job. Anders Kühnau (S) er startet som regionsrådsformand, men udover det, så er han også familiefar med tre børn, der skal afleveres i børnehave og skole i Horsens, præcist som de plejer.

- Man må nok indse, at et job som det her, det er ikke et otte til fire job. Jeg kommer til at have nogle meget tidligere morgener, og nogle meget lange dage, fortæller han.

Der kommer dog også til at være tid til at se børnene.

- Jeg kommer også til at have nogle dage, hvor jeg er hjemme og forbereder mig, så jeg får en hverdag der kan hænge sammen. Både i forhold til familien, men også i forhold til arbejdet, forklarer den nye regionsrådsformand.

Han skal fra nu af til at tage den halvanden time lange køretur fra hjemmet i Horsens til formandskontoret i Viborg.

Jeg er meget opmærksom på, at jeg skal bruge tid på mine børn og på min hustru. Anders Kühnau, ny regionsrådsformand, (S) Region Midt

Balance i hverdagen

36-årige Anders Kühnau er far til tre drenge på et, fem og otte år. Samtidigt er hans kone praktiserende læge. Han arbejder på, at hans sønner ikke skal komme til at mangle sin far.

- Jeg er meget opmærksom på, at jeg skal bruge tid på mine børn og på min hustru. Det er rigtigt vigtigt, at når jeg så er hjemme, så er jeg tilstede. Telefonen skal være lagt væk og gerne slukket, i hvert fald meget af tiden. Men det er jo en balance, som jeg skal øve mig på at finde, siger han.

Tv Midtvest har fulgt Anders Kühnau på sin første arbejdsdag som regionsrådsformand.

- Jeg er selvfølgelig lidt spændt. Jeg er spændt på, hvilke opgaver jeg får og hvordan det vil være at være regionsrådsformand. Selvom jeg har siddet i regionsrådet i 12 år, så ved jeg godt, at det er noget andet, forklarer han.