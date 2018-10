Familien la Cour spiste streetfood – og støttede brysterne

Mange af boderne i Street Food Esbjerg donerer lørdag 10 kroner per solgt ret til kampagnen Støt Brysterne.

4.600 kvinder rammes hvert år af brystkræft – og hver niende kvinde bliver ramt af sygdommen i løbet af livet. Derfor er der ”Lyserød Lørdag” over hele landet, for at samle penge ind til at bekæmpe brystkræft.

Hos Street Food Esbjerg donerer flere af boderne 10 kroner til Støt Brysterne, hver gang de sælger en ret eller en drikkevare. Det initiativ tager kunderne rigtig godt imod.

Det er fantastisk, at det bliver eksponeret og kommer ud til så mange forskellige mennesker. Det er virkelig et rigtig fint initiativ. Sandra la Cour, projektleder, Ørsted

- Det er rigtig godt at have fokus på det. De fleste familier kender nogen eller er berørt af det, sagde musikpædagog Marianne la Cour, da TV SYD mødte hende på madmarkedet.

Hun var taget ud for at spise streetfood med sin familie.

- Det er fantastisk, at det bliver eksponeret og kommer ud til så mange forskellige mennesker. Det er virkelig et rigtig fint initiativ, supplerede svigerdatter Sandra la Cour.

Det var første gang at Sandra la Cour, der ikke selv er fra byen, besøgte Street Food Esbjerg. Hun synes, at både Street Food Esbjerg og stedets indsats på Lyserød Lørdag er fantastiske initiativer.

- Al oplysning der kan blive sat på området, det er hjertens velkomment, sluttede Sandra la Cour.

Du kan læse meget mere, og se hvilke initiativer der er taget i netop dit område, under Lyserød Lørdag på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.