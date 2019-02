Familien Pedersen er vild med aktiv ferie

Danske børnefamilier rejser på skiferie som aldrig før. Rejsebureau oplever 10 procents stigning i salget af vinter-rejser.

Familien Degn Pedersen fra Korning ved Horsens ligger ligesom knap en halv million andre danske familier ikke på den lade side i skolernes vinterferie. Selvom der er tid til at slappe af, skal der ske noget, og danskernes yndlingsdestination er de sneklædte bjerge. Er lysten, pengepungen eller færdighederne på pisterne ikke til en tur til Alperne, så er et indendørs skicenter ved Hamborg en oplagt mulighed, og den har familien Pedersen benyttet sig af - omend med forskelligt syn på tingene.

Det er dejligt nemt at gå til med en køretur på fire timer, og så er du på ski. Jørn Degn Pedersen, Korning

- Når man har mega-travlt i hverdagen, er det rart at komme væk. At være hjemme og lave ingenting vil nok være fint nok et par dage eller fire, men en hel uge ville blive kedeligt. Jeg ville ikke kunne have en ferie, hvor jeg ikke lavede noget som helst, siger 13-årige Agnete Degn Pedersen, der er med sine forældre og lillesøster Agnes på 10 år på en kort vinterferie i et indendørs skicenter.

Hendes mor Dorte Degn Pedersen er enig i, at det er vigtigt at gøre noget i ferien fremfor bare at være hjemme.

- Jeg tror aldrig, vi har haft en uges vinterferie, hvor vi ingenting har lavet og kun været hjemme. Så har vi enten besøgt den gamle by eller gået i biografen eller sådan noget, siger hun til TV SYD.

Det indendørs skicenter ved Hamborg, Alpincenter Hamburg-Wittenburg, er en god øvebane for familien, der er nybegyndere på ski. Bag væggene her gemmer sig en 330 meter lang piste, som bliver besøgt af mange andre nybegyndere.

Familien bruger 3.800 kroner på to overnatninger og all inclusive med mad og ski. Og de er godt givet ud, hvis man spørger familiefaren Jørn.

- Disse dage har været helt fantastiske. Det er dejligt nemt at gå til med en køretur på fire timer, og så er du på ski. Med vores niveau, så er det her en fin udfordring, mener han.

Rejsebureau: Vi sender flere og flere på indendørs ski

Lauritzen Rejser i Tønder er et af de rejsebureauer, der sender danskere til skicenteret ved Hamborg. Bureauet har de seneste tre-fire år oplevet en stigning på ti procent i antallet af turister, der vil afprøve de indendørs pister.

- Vi oplever, at flere får øjnene op for aktiv ferie. Vi kan mærke en trend. Jeg tror, det handler om, at folk er blevet mere bevidste om, at man ikke bare skal sidde og dovne den af – positivt ment, siger ejer og direktør, Ulla Lund Steffensen, Lauritzen Rejser, og tilføjer:

- Det ser man også om sommeren, hvor folk er begyndt at tage på for eksempel mountainbike- og cykelferie.

Østrig, Sverige og Norge er danskernes foretrukne destination om vinteren.