Familier fejrer anderledes nytår i feriecenter

4200 har valgt at fejre nytår i feriecenteret Lalandia - og det talt har været støt stigende siden første gang de inviterede indenfor nytårsaften. En af dem, der har valgt at tage familien med i Lalandia, er Janus Ulka Strunge.

Børnefamilierne har indtaget Lalandia i Billund. Her melder de stort set alt udsolgt til nytår, og hos restauranterne er der ikke en ledig stol at få.

- Vi giver familierne et afbræk fra hverdagen af, siger Jari Toftkjær Sørensen, teamkoordiantor, Lalandia.

Knap 4200 har valgt at fejre nytår mellem vandland, minigolfbaner og legeland. Janus Ulka Strunge er en af dem, der har valgt at tage familien med i Lalandia og hoppe ind i det nye år på en alternativ måde.

Janus Ulka Strunge har ikke set sine børn i 4,5 måned. Han er udstationeret i Irak som instruktør og juleaften kom han ind af hoveddøren – til stor overraskelse for sine børn.

- En tur i Lalandia er en af de gaver, de har fået. Det skulle være lidt anderledes – og de elsker badeland. Den skulle have lidt ekstra gas, nu når jeg ikke har set børnene i 4,5 måned, og jeg skal afsted igen 8. januar, siger Janus Ulka Strunge.

Flere og flere vælger at holde nytår som Janus Ulka Strunge. I Lalandia oplever de en støt stigning i antallet af gæster.

- De første år var vi omkring 2500 – nu otte år senere er vi 4200 og ved at ramme maks, så det er godt, siger Jari Toftkjær Sørensen.

Rasmus Olesen har også valgt at hive familien med fra Slagelsen – og det var også på baggrund af at ville prøve noget nyt og anderledes, i stedet for at være hjemme. Den beslutning har vagt stor begejstring bland børnene.

- De siger, at det er deres bedste dag i deres liv, og det er jo altid dejligt med glade børn, Rasmus Olesen.