Fanø drømmer om nyt liv på søfartsskolen

Politikerne på Fanø står klar med nøglen til søfartsskolen. De håber, at regeringen gør alvor af ønsket om, at der skal uddannes flere skibsassistenter.

Det er efterhånden 14 år siden, at søfartsskolen på Fanø blev lukket. Men nu håber fannikkerne, at der igen kommer liv i bygningerne.

Nu kan jeg se, at regeringen har lanceret den her blå vækstplan, hvor man igen vil til at uddanne skibsassistenter, og det er netop den slags elever, der tidligere blev uddannet på skolen. Erik Nørreby, viceborgmester, Venstre, Fanø

Planen er at tage Esbjergs borgmester i hånden og sammen tale varmt for, at der skal placeres en statslig uddannelse på øen.

Ifølge viceborgmester på Fanø, Erik Nørreby, passer det fint med regeringens planer om at sørge for bedre uddannelsesmuligheder til faglærte.

- Nu kan jeg se, at regeringen har lanceret den her blå vækstplan, hvor man igen vil til at uddanne skibsassistenter, og det er netop den slags elever, der tidligere blev uddannet på skolen, siger Erik Nørreby til TV SYD.

Ifølge Erik Nørreby er der gode jobmuligheder lige på den anden side i Esbjerg, og det er netop derfor, at planen er at alliere sig med kollegaerne på fastlandet.

- Vi har en offshoresektor, der kommer til at boome igen. Jeg har hørt, at Esvagt lige nu står og mangler 100 mand, siger Erik Nørreby.

Forslaget bliver da også modtaget godt af Esbjergs borgmester Jesper Frost.

- I regeringens vækstplan står der jo meget tydeligt, at de gerne vil understøtte den maritime sektor, og det er rigtig vigtigt for Esbjerg, siger Jesper Frost til TV SYD.