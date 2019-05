Fanø fester videre

Fredag begyndte Fanøs festival. I dag, lørdag, danses der videre på øen i Vadehavet.

Musik, mad og mennesker. Det er de tre gyldne m-ord, der skal gøre Fanøs festival ’Fanø Vesterland’ til en succes.

- Vi vil jo alle sammen gerne have noget god mad, noget god musik og noget godt at drikke, og vi har bare skruet op for alle parametre her på Fanø, fortæller arrangør Jesper Møller Pedersen.

Musikken bliver leveret af både danske og udenlandske artister. For eksempel har Phlake, Love Shop, Hush, Dizzy Mizz Lizzy og Tina Dickow meldt sin ankomst til festivalen.

Foto: Hans Lausten

På festivalpladsen er en langside fyldt med madboder, hvor lokale restauratører serverer mad af lokale råvarer.

Og mennesker til at opleve alt det her, er der nok af. 3000 billetter blev sat til salg til årets festival – de blev alle solgt til glade festivalgæster på halvandet døgn. Men selvom festivalen kunne flyttes til et større sted på Fanø, blev den det ikke. Arrangørerne ønsker ikke, at festivalen skal blive større. De vil beholde intimiteten og nærværet, som de skriver på festivalens hjemmeside.

Venindernes samlingspunkt

Ud af de 3000 festivalgæster er syv af dem et hold veninder – oprindeligt fra Esbjerg, men nu spredt i Danmarks tre største byer.

- Det er et oplagt sted at samles, når man ellers er spredt, mener de ene af veninderne Julie Kristensen, der nu bor i Odense og arbejder som psykolog.

De syv veninder har lejet et sommerhus i Nordby – tæt på festivalen og den stemning, der følger med. De har prøvet de store festivaler, så nu var det tid til noget nyt:

- Det er hyggeligt på en anden måde. Man får set det hele, og man kommer tættere på musikerne og de forskellige oplevelser, der er, siger Rikke Juelsgaard Petersen, der arbejder som læge i København.

Rikke Juelsgaard Petersen med en af sine seks veninder, hun har med til festival. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Fredagens sidste band ’All My Exes’ går på scenen klokken 23.40, og så starter festen op igen klokken 12.00 lørdag, hvor John Smith går på som den første artist.