Fanøfærgen sejler regelmæssigt igen efter tekniske problemer.

Turen væk fra Fanø har taget ekstra lang tid i dag. Tekniske problemer satte allerede i morges den ene Fanø-Esbjerg-færge ud af drift. Men nu er der styr på teknikken og transporten igen.

I formiddag var der udsigt til, at over 20 afgange skulle aflyses. Det endte dog med at være færre. Men i mange timer var der kun én afgang fra Fanø i stedet for de normale tre.

Det satte en prop i systemet og gav ventetid på ø-siden af færgeforbindelsen. Da ventetiden var på sit højeste, skulle bilister på Fanø få 80 minutter til at gå, inden de kunne køre på færgen.

Klokken cirka 15 kunne Fanøfærge melde, at færgerne igen sejler efter planen.