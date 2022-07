Her vil bygherre opføre hotel på Fanø - men vil øboerne overhovedet have flere turister?

Millioner til erhvervslivet

Jørgen Seyfarth har netop færdiggjort et læserbrev til Fanøposten for at give sin mening til kende FOR et hotel i Rindby.

- Jeg synes, det er interessant, at hotellet kan betyde et tocifret, ja måske et trecifret millionbeløb til erhvervslivet på Fanø. Hotelgæster bruger langt flere penge lokalt end for eksempel en gæst, der bor i et sommerhus, siger medejeren af Nordby Wool Days (tidligere Fanø Strikkefestival).