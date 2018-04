Far giver formue til psykiatrisk afdeling

Afdød mand fra Rødekro har testamenteret millionbeløb i taknemmelighed over, at ungdomspsykiatrien tog sig godt af hans søn. Det er første gang, at afdelingen modtager en arv.

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland i Aabenraa har uventet fået 1,4 millioner kroner til at skabe lys og glæde. Pengene er testamenteret af den nu afdøde Mathias Andersen fra Rødekro. Han havde en søn, som for mange år siden blev behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg på Als. Mathias Andersen var så taknemmelig, at han betænkte psykiatrien med sin formue. Arven kommer uventet for afdelingens ledelse. Det her er som jul, påske og fødselsdag på én gang Klaus Müller-Nielsen, ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland - Det er første gang, nogen har testamenteret en formue til os, og det kommer helt overraskende. Det ser vi som et stort skulderklap til medarbejderne, og det er vi selvfølgelig virkelig glade for. Det her er som jul, påske og fødselsdag på én gang, siger ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen fra Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland i Aabenraa. Frie hænder Afdelingen i Augustenborg eksisterer ikke længere. I stedet kommer pengene til at sprede glæde i Aabenraa. - Mathias Andersen har ikke betinget sig, hvad pengene skal bruges til, så vi har ret frie hænder. Vi ved bare, at pengene skal komme patienterne til gode, og vi har nedsat en arbejdsgruppe til at finde ud af, hvordan vi skal bruge pengene, siger Klaus Müller-Nielsen. Der er intet krav om, at alle pengene skal bruges på én gang. Læs også Augustenborg Slot skal renoveres