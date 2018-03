Far: Min søn brugte 750 kr på våben i computerspil

Før kunne Søren Thodsen ikke forstå, hvorfor sønnen ville bruge penge på våbenudsmykninger kaldet ”skins” i computerspil. Nu må sønnen købe skins under opsyn.

De er dyre. De er attraktive - men de er faktisk ren luft. De såkaldte ”skins” i computerspil er udsmykninger af våben – altså ting, der gør våbnet flottere, men ikke bedre. Til gengæld kan de koste helt op til flere hundredetusind kroner - penge, der aldrig kommer igen.

- Det er fuldstændig sindssygt at bruge penge på, lød det fra far Søren Thodsen, når sønnen Kristoffer ville købe skins i skydespillet Counter-Strike. Men det var før far Søren selv begyndte at spille.

Far Sørens Thodsens skins-regler: Sønnike må kun bruge egne penge på skins

kun bruge egne penge på skins Sønnike må kun købe skins, når far er med på sidelinjen

Sønnike må ikke sælge skins, da det kan give blod på tanden til flere køb

Sønnike må ikke gamle med skins

Nyt syn på skins

Efter at have deltaget i TV SYD-programmet Tæv Din Teenager, hvor Søren Thodsen fra Vester Nebel selv begyndte at spille Counter-Strike har han fået et andet syn på de populære skins.

- Nu forstår jeg godt, at han vil have skins. De er flotte og giver prestige i spillet. Og når man ser de professionelle spille med fede skins i tv, så smitter det jo på drengene, siger far Søren Thodsen.

Får det i gave

Han har givet sønnen lov til at ønske sig såkaldte Steam-gavekort, hvor pengene kan bruges på skins i Counter-Strike og til at købe andre spil for, i fødselsdags- og julegaver.

- Til jul fik han samlet 750 kroner i gavekort, som han brugte på skins. Det er hans passion, og hvor andre unge ønsker sig Lego eller fodboldudstyr, så ønsker han sig Steam-gavekort, siger Søren Thodsen.

Klare regler for skins

Søren Thodsen har dog sat grænser for, hvordan sønnen må handle med skins.

- Det er en farlig vej at bevæge sig ud på for mere vil have mere. Det er muligt både at sælge, købe og gamble med skins, så vi har sat helt klare regler for, hvad han må og ikke må, siger far Søren Thodsen.

Forældre, vågn op!

Han opfordrer alle forældre til gamerbørn til at sætte sig ind i brugen af skins, så de forstår det og kan hjælpe de unge.

- Mange forældre nægter deres børn at handle med skins. Det forstår jeg som udgangspunkt godt, men spillet er de unges passion, og vi skal som forældre forstå, hvor vigtigt det er for vores børn at have fede våben i spillet. Vi skal sætte os ind i det, og hjælpe dem med det, siger Søren Thodsen.