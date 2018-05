Far og søn i alvorlig bilulykke

Far og søn på vej hjem i veteran-folkevogn fastklemt i alvorlig bilulykke på motorvej A7 syd for grænsen. Helikoptere indsat i redningsarbejdet.

Tirsdag eftermiddag gik det helt galt for en far og en søn, der kørte i en veteranbil på den tyske motorvej cirka 15 kilometer syd for grænsen på vej hjem mod Danmark.

Føreren af den over 60 år gamle VW-boble, forsøgte at overhale en anden bil på motorvej A7 ved Tarp syd for grænsen ved Frøslev. Ifølge det tyske motorvejspoliti overså den danske bilist en bagfrakommende Ford Fiesta. Føreren af Fiestaen ramte folkevognen med så stor kraft, at den blev slynget ind i autoværnet midt på motorvejen og væltede om på siden. Både far og søn sad fastklemte i bilvraget efter ulykken, men blev forholdsvis hurtigt hjulpet ud af forbipasserende bilister.

Alarmcentralen i Harrislee sendte to helikoptere, fire ambulancer og flere brandkøretøjer til ulykkesstedet. Passagererne i begge køretøjer blev bragt til hospitalerne i Slesvig og Flensborg. En af danskerne med alvorlige skader.

Tysk politi havde tirsdag aften intet nyt om, hvor slemt de implicerede parter var kommet til skade.