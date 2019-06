Farlig baby-tallerken tages af markedet

Producenten tilbagekalder nu babytallerkener af mærket Yummi, fordi de afgiver stoffet melanin.

Selskabet Done By Deer A/S tilbagekalder deres børnetallerkener af mærket Yummi Happy Dots, som man kan se ovenfor. Stoffet afgiver melanin, når det er i kontakt med fødevarer, og det må de ikke.

Tallerkenerne er blev solgt fra januar til april i år i nedenstående butikker:

BabySam, Butik Unik, Børnenes Kartel, Done by Deer A/S, Engby Barnevogne, Illums Bolighus, Invi2, Kære Børn, Salling, Tinsoldat.dk, Ønskebørn, Kids-World.dk.

Tallerkenen har varenummer 10542 og batchnummer 108950918, som står på bagsiden af tallerkenen.