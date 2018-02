Farlig byggeturisme

Det kan være livsfarligt, hvis man ikke respekterer afspærringerne ved byggeriet af den nye havn i Esbjerg.

Byggeriet af det nye havneanlæg i Esbjerg skrider frem efter planen. Efter at byggeriet har stået på hver dag, arbejdes der nu kun på hverdage. Det giver så nogle andre problemer.

Der er stor interesse for at følge arbejdet, og der er bygget to platforme til de interesserede. Men nogle gæster respekterer ikke afspærringerne, og det kan blive fatalt. I værste tilfælde kan man falde 10 meter ned.

- Nu hvor der ikke længere er aktivitet i området konstant, kan jeg kun opfordre besøgende til, at de respekterer de afspærringer, som afgrænser byggepladsen,siger projektleder Torben Hartung.

- Som almindelig besøgende har man ikke et ærinde på byggepladsen. Udover at være særdeles farligt, er det også ulovlig at færdes i området. Derfor vil jeg opfordre alle til at nyde byggeriets fremdrift på sikker afstand, uddyber Torben Hartung.

Den sidste storm i vinterperioden har forhåbentlig været forbi projektet, og nu arbejdes der især omkring broerne, spunsvægge til havneøen og på højvandsslusen ved forhavnen. For at komme ind til havneøen, vil trafik ad vandvejen skulle passere højvandsslusen som lukkes, når der varsles høj vandstand over kote +2,0 m. Slusen skal normalt stå åben hele tiden og også ved meget lav vandstand. Den nye havn vil på trods af de store tidevandsforskelle i Esbjerg anlægges med kajer og bådebroer i tæt kontakt til vandet.