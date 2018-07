Farlig hund fanget

En aggressiv hund, som slap væk under en transport fra en hundepension til en anden, blev i nat fundet og er nu i en dyrlæges varetægt.

En stor hund - ifølge politiet en brun mastiff, som onsdag aften slap væk under en dyretransport ved Glud nær Juelsminde, er nu fanget og i en dyrlæges varetægt.

Hunden er farlig - ikke fordi racen os bekendt betegnes som farlig - men den her opfører sig meget aggressivt. Jeppe Thranum, vagtchef, Sydøstjyllads Politi

Både politi og en dyrlæge forsøgte hele onsdag aften at få fat i hunden, men først kort efter midnat lykkedes det dyrlægen at få den bedøvet.

Hunden var under en transport mellem to hundepensioner undsluppet dyreambulancen, og da den opfører sig meget aggressivt, var Sydøstjyllands Politi ude at advare folk om ikke at komme i nærheden af den:

- Hunden er farlig - ikke fordi racen os bekendt betegnes som farlig - men den her opfører sig meget aggressivt, siger vagtchef Jeppe Thranun til TV SYD, og fortsætter:

- Da det desuden er en meget stor hund, var vi ude at advare folk om ikke at komme i nærheden af den, siger vagtchefen.

Hunden var ifølge politiet på vej til endnu hundepension, som ville forsøge at tage vare på den, mens dens ejer er i fængsel. To andre hundepensioner har måtte opgive at passe den på grund af dens meget aggressive adfærd.

- Nu er hunden i en dyrlæges varetægt, og han vil se nærmere på, hvad der skal ske med den i løbet af torsdagen, siger Jeppe Thranum.