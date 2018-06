Farlige dyr ind på sygehus

Foreningen ”Hjertet på det rette sted” har fået penge til at lave kunst til børne-og ungeafdelingen på sygehuset i Esbjerg.

Her er tigre, elefanter og aber.

- Det er både farligt og tryg men mest farligt på den trygge måde, siger Lotte Lambæk.

Hun er ved at stryge de sidste penselstrøg på de malerier, der snart skal pynte på hvide vægge på børne- og ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Det er foreningen ”Hjertet på rette sted”, der har skaffet penge til at få udfærdiget malerierne. Pengene kommer fra Kulturregion Vadehavets pulje Artbizz Vadehavet med 65.000 kr., men også firmaerne Bravida og Mikkelsen Holding samt en anonym ældre kvinde, der har været indlagt på sygehuset som barn, har støttet projektet økonomisk.

Et projekt der i øvrigt har titlen ”Fra sterile rammer til tryghedskabende æstetik”.

Den flotte behandling

Formanden for foreningen, Lene Memborg, har selv haft sin datter indlagt på børneafdelingen.

- Jeg har i flere år gået og tænkt, at jeg gerne en dag ville betale tilbage for den flotte behandling, vi fik herinde, siger hun.

Lene Memborg har således også lavet flere arrangementer for de indlagte børn. Og snart kommer der også efter planen en malebog, der kan guide de indlagte børn rundt på afdelingen og kan hjælpe, når personale og børnene skal have en svær samtale.

På afdelingen hilser personalet de nye malerier velkommen.

Foto: Finn Grahndin TV SYD

- Dem glæder vi os bare til at få op. De ser så flotte ud, siger afdelingssygeplejerske Tone Møller, da hun ser fotos af dem på Lene Memborgs mobiltelefon.

Hun ved nemlig, at børn og unge, der er indlagt her, har brug for både glæder og noget at beskæftige sig med. Og her er jungledyrene med til at gøre en forskel.

På Facebook kan man være med til at følge arbejdet i ”Hjertet på rette sted”. Foreningen håber, at få råd til både at lave malebogen og senere at gøre noget ved Legestuen. Sammen med sygehuset naturligvis.

Kunst i børnehøjde til Børne- og Ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus. Foto: Finn Grahndin TV SYD