Farlige fanger flygter fra psykiatrisk afdeling

Fangeflugt fra Region Syddanmarks retspsykiatriske afdeling

Tirsdag ved 19-tiden flygtede tre mænd fra Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart. To af fangerne vurderes at være så farlige for andre mennesker, at politiet har valgt at efterlyse dem og advare mod dem.

Hvis man træffer de to farlige fanger, eller har kendskab til hvor de opholder sig, anmodes man om straks at kontakte politiet på 1-1-4. I en pressemeddelelse fraråder politiet, at man selv tager kontakt til dem, men "alene observerer og noterer sig nødevendige oplysninger, samtidig med at man tager kontakt til politiet".

De to efterlyste

Politiet vil efterlyse de to farlige mænd med foto og har foreløbig udsendt disse oplysninger om dem:

Anthony Knud Kold, mand, 31 år, 182 cm høj, kraftig af bygning, lyst hår, blå/grønne øjne, iført hvide tennissko, mørke bukser, sort hættetrøje, sort halvlang jakke og hvide handsker.

Michael Kamari, 35 år, 186 cm høj, almindelig af bygning, sort kort hår, iført sorte sko, sorte joggingbukser og sort trøje/sweatshirt m/hætte.

Der er ingen konkret mistanke om, hvor de efterlyste fanger søger hen. Men Anthony Knud Kold har tidligere opholdt sig i Middelfart, hvor politiet også har søgt efter ham, mens Michael Kamari tidligere har opholdt sig både i Jylland og på Fyn.

Flygtede under gårdtur

Fyns Politi fik klokken 19.07 anmeldelsen om, at de tre mænd var flygtet under en gårdtur. Personalet på stedet er ikke kommet til skade eller blevet truet under flugten, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det oplyses ikke, hvordan det lykkedes de tre mænd at slippe ud.

Region Syddanmarks retspsykiatriske afdeling behandler patienter, som har fået en dom til behandling, hvor der ikke er krav om, at deres behandling under indlæggelse.