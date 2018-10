Farligt i trafikken: Tabt affald skaber problemer

Mange oplever tabt affald eller gods på de danske veje. Det kan give farlige situationer.

Haveaffald, tomme glas, sække fyldt til randen med affald, en aflagt cykel eller et faldefærdigt møbel. For mange er weekenden måske brugt på at få tømt garagen, skuret eller få ryddet op i haven. Traileren fyldes, og så går turen mod genbrugspladsen. Men ikke alle får spændt affaldet godt nok fast, og affaldet risikerer at falde af traileren. Det skaber farlige situationer for bilisterne på vejene.

I Syd- og Sønderjylland har 72 procent indenfor det seneste år oplevet tabt gods på en landevej. Det viser en undersøgelse fra Rådet fra Sikker Trafik.

Syv gode råd til kørsel med trailer: Husk at spænde løse genstande fast på traileren eller læg en presenning over affaldet.

Sørg for, at lasten er sikret, og at vægten er fordelt jævnt. Hvis du har for megen vægt bag i traileren, kan det få den til at gå i slinger.

Tjek at anhængeren er koblet korrekt fast, at evt. sikkerhedswire er fastgjort, og at lygter og blinklys virker.

Lad anhængeren hvile på bilens krog med ca. 50 kg eller ca. 5 % af totalvægten. Du kan kontrollere, hvor meget den lastede anhænger trykker på krogen med, ved at stille næsehjulet op på en badevægt eller med en såkaldt kugletryksmåler.

Tjek bilens instruktionsbog vedr. tilkobling af anhængere

Kør aldrig med mere end din bil og anhænger er indregistreret til. Se mere her.

Undersøg om din kombination af bil og anhænger kræver trailerkørekort. Se mere

- Har man som bilist en gang prøvet, at der flyver noget af en forankørende trailer, så ved man, at det kan være en både skræmmende og farlig oplevelse. Alt for mange bilister oplever tabt affald på vejene, og derfor er der god grund til, at man sørger for at spænde sække med haveaffald eller gamle møbler godt fast, siger Jeppe Gudmandsen, pressemedarbejder i Rådet for Sikker Trafik.

På landsplan har cirka en fjerdedel af i alt 1664 adspurgte bilister oplevet enten at køre galt, ramme det tabte gods, måtte bremse hårdt op eller være tæt på at ramme det tabte gods.