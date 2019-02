I Fars Køkkenskole lærer familier at spise sammen

Idealet om, at måltiderne samler familien, er under pres. 46 procent af Syd- og Sønderjyderne bruger mobil, tablet eller fjernsyn, mens de spiser. Det vil Fars Køkkenskole gerne lave om på.

Det har allerede været en lang arbejdsdag for vicevært Henrik Nehrkorn fra Sønderborg. Men i stedet for at købe et par frosne pizzaer med hjem skal han denne aften lave mad i Fars Køkkenskole sammen med datteren Naja.

- Vi har måske kun tre timer sammen hver dag, så det er vigtigt, vi sidder sammen og spiser, fortæller Henrik Nehrkorn til TV SYD.

Vi har måske kun tre timer sammen hver dag, så det er vigtigt, at vi sidder sammen og spiser. Henrik Nehrkorn, Sønderborg.

Det er anden gang, han er afsted på køkkenskolen, der er et tilbud for borgere i Sønderborg Kommune, hvor fædre laver mad sammen med deres børn.

Henrik Nehrkorn og datteren Naja besøger Fars Køkkenskole fem gange. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Her i køkkenskolen er der fokus på, at telefoner, ipads og andre forstyrrende ting er lagt væk. Det at lave mad med sine børn skal være en oplevelse. Det kan det godt knibe med i en travl hverdag, erkender Henrik Nehrkorn.

- Det er sgu svært at undgå i dag, at man ikke ser noget fjernsyn, samtidig med man spiser, siger han.

Han er ikke alene. Tal fra Madkulturen, der er en selvejende institution under Miljø- og Fødevareministeriet, viser, at 46 procent af Syd- og Sønderjyderne bruger mobil, tablet eller fjernsyn, mens de spiser.

Så er fiskefrikadellerne klar til at blive spist. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Fem aftener med sund mad

Et kursusforløb i Fars Køkkenskole strækker sig over fem tirsdage, og det foregår altid i en afslappet stemning, hvor der også er tid til hygge.

- Vores hverdag er så fragmenteret, så når vi får skabt en lille bobbel, hvor far og barn arbejder sammen, bliver der skabt nogle historier. Der bliver skabt et fællesskab, og det er vigtigt, fortæller Jesper Koch, der er kok i Fars Køkkenskole.

Samtidigt med at lave sund mad og få en oplevelse sammen lærer Henrik Nehrkorn og datteren Naja også nye mennesker at kende i Fars Køkkenskole.

- Det er også for at komme ud og få noget inspiration. Det bliver tit det samme derhjemme efter nogle travle dage, fortæller han.

Efter et par timer med pander og gryder er aftenens måltid færdigt. Nu skal de sammen spise de frisklavede fiskefrikadeller, mens de hygger og taler sammen.