Politiet: Fartbøller hærger på indfaldsvej

Farten er al for på Vestre Ringvej i Fredericia, viser målinger fra Sydøstjyllands Politi. Senest blev bilist målt til at køre 128 kilometer i timen, selvom hastighedsgrænsen er 60.

Sydøstjyllands Politi har fokus på Vestre Ringvej i Fredericia.

Det er en strækning, hvor politiet har konstateret, at der ofte er mange, der kører for stærkt. Antallet af biler, der kører for stærkt er mere end dobbelt så højt som gennemsnittet (ca. 4 procent) for målinger på andre veje.

Ved den seneste måling med fotovogn mandag eftermiddag/aften passerede bilister 1065 Bilister - og de

107 kørte for stærkt - det er mere end hver 10.

Det udløste ud over bøder ni klip i kørekortet og to 2 frakendelser af førerretten – heraf en betinget og en ubetinget, idet de kørte henholdsvis 108 og128 kilometer i timen, selvom hastighedsgrænsen er 60.

Vestre Ringvej er kendetegnet med en del tung trafik til og fra bryggeriet og andre virksomheder, og flere ud- og indkørsler, hvor der kan opstå farlige situationer.

På strækningen, hvor den tilladte maximale hastighed er skiltet med 60 km/t, har vejforløbet desuden en kurve og en indsnævring fra to til en enkelt vognbane.

- Derfor er en hastighed på 128 128 kilometer i timen fuldstændig uacceptabel, og målingens resultat giver anledning til, at vi vil fokusere endnu mere på denne strækning, skriver Sydøstjyllands Politi på Facebook.