Fart over feltet til idrætsdag

Adrenalinsus på gokartbanen eller hyggelig hestevognskørsel - idrætsdagen i Tønder byder på mange forskellige aktiviteter.

De gør det hvert år, men trods det, så glæder de sig virkelig meget.

600 fysisk og psykisk udviklingshæmmede fra Syd- og Sønderjylland var torsdag samlet til idrætsdag i Tønder Sports- og Fritidscenter.

De kan få lov at få et lille adrenalinsus. De griner hele vejen rundt på banen, og deres humør er jo ikke til at slå ihjel. René Andersen, forsyner, Slesvigske Musikkorps

- De har ikke snakket om andet den sidste måned. Alt er blevet vendt og drejet i forhold til denne dag, fortæller Tina Petersen, pædagog, Aktivitetshuset, Toftlund.

På turen fra Toftlund til Tønder var der fællessang for fuld udblæsning i bussen. ‘Hvem var det, der vandt i dag’ blev skrålet for fulde drøn, fortæller Tina Petersen, for gejsten og fællesskabet er helt i top på sådan en dag.

- De skal have følelsen af at have mødt nogle mennesker og prøvet nogle aktiviteter. Det handler om, at de hver især får nogle gode oplevelser, fortæller hun.

Hockey, håndbold og hestevognskørsel

Dagen byder på mange forskellige aktiviteter, blandt andet gokart-kørsel, veteranbiler og Tønder-tog. Det er også muligt at tage et smut i svømmehallen eller at få sved på panden til et spil hockey eller en håndboldkamp.

- Der er veteranbiler til idrætsdagen - og hestevognskørsel, fortæller Hans Christian Hansen fra Toftlund.

På idrætsdagen er det muligt at køre en tur med hestevogn. Foto: John Melin, TV SYD

40 frivillige hjælpere står klar til at hjælpe på idrætsdagen. Det er studerende fra University College Syd i Aabenraa og soldater fra Haderslev Kaserne.

René Andersen er forsyner ved Slesvigske Musikkorps, og på idrætsdagen kører han gokart med borgerne.

Efter en tur på gokartbanen er smilet stort hos Hans Christian Hansen, og der er ingen tvivl om, hvad han synes, der var sjovest ved turen.

- Det sjoveste var at køre rundt i svingene, fortæller Hans Christian Hansen.

Idrætsdagen slutter med en brag af en fest med middag og dans til bandet OS3. Det er de studerende og soldaterne, der serverer maden og bagefter får sig en dans med borgerne.