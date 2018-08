Lærere siger farvel folkeskole og flytter til friskolerne

Efter 25 år som folkeskolelærer sagde Tommy Kaas stop. Efter folkeskolereformen følte han, at arbejdet blev for stressende. Nu er han friskolelærer.

- Det hedder "Density" på engelsk, svarer Tommy Kaae på en af elevernes spørgsmål. Han bevæger sig hjemmevandt rundt mellem bordene i fysiklokalet på Bøgballe Friskole, hvor 8. kl. lige nu har undervisning.

Indimellem stopper han op og hjælper en elev med formler og udregninger, før han fortsætter sin runde. Han er glad for sit job som lærer på friskolen.

- Jeg får rigtig meget ud af det. At opleve elever der udvikler sig og bliver gode til nogle ting. Det giver mig et eller andet, fortæller Tommy Kaae til TV SYD.

Farvel til folkeskolen

Men sådan har det ikke altid været. Tommy har været ansat her på Bøgballe friskole i to et halvt år. Før det var han folkeskolelærer i 25 år, men til sidst var arbejdet ikke sjovt længere.

- Jeg følte lidt, at det blev en rugbrødsfabrik. At man ikke kunne nå at forberede sig tilfredsstillende. Nogle gange slet ikke overhovedet, fortæller han.

Presset fik ham til at søge over i det private, hvor han altså nu har arbejdet som friskolelærer i to et halvt år.

Og han er langt fra den eneste lærer, der har forladt folkeskolen i de seneste år. Ifølge Dansk Lærerforening har 25 procent flere lærere i gennemsnit forladt folkeskolen hvert år siden overenskomsten i 2013.

Overenskomsten spillede også en rolle for Tommy Kaae, da han valgte at skifte job.

- Det satte sit præg, og det gjorde, at den energi mine kollegaer og jeg mødte op med. Den dræbte noget af glæden ved at undervise, fortæller han til TV SYD.

God beslutning

Efter skiftet til Bøgballe Friskole har Tommy Kaaes hverdag dog set helt anderledes ud.

- Jeg har fået min arbejdsglæde tilbage. Det er helt unikt. Jeg har aldrig haft det bedre i min karriere, fortæller han glad.

Det er blevet et problem for kommunerne, at så mange lærere vælger folkeskolen fra. I en undersøgelse fra 2016 svarer 75 procent af landets kommuner, at der har været problemer med at rekruttere læreruddannede til de ledige lærerstillinger. Men det problem kender de ikke til på Bøgballe Friskole.

- Lige nu er det ikke svært og i de seneste år har det ikke været svært at få fat i de lærere, vi gerne vil have, fortæller skoleleder på Bøgballe Friskole, Bent Vestergaard til TV SYD. Og han mener også at vide, hvorfor skolen har nemmere ved rekrutteringen end folkeskolerne har. - Flere friskoler har jo valgt en model, hvor lærerne selv administrerer tiden mere end de måske gør i folkeskolen, siger Bent Vestergaard.

I fysiklokalet forstår Tommy Kaae godt, hvorfor lærerne vælger folkeskolen fra.

- Folkeskolen er den kampplads, som politikerne har efterladt. Det giver en fundamental usikkerhed, mener Tommy Kaae.