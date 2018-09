Farvel til Alternativets Josefine Fock

Alternativets finansordfører Josephine Fock stopper i Folketinget. Hun skal arbejde i Dansk Flygtningehjælp.

Josephine Fock har været folketingsmedlem for Alternativet i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015. Hun var opstillet for Alternativet i alle opstillingskredse - deriblandt Horsens og Hedensted- i storkredsen fra 2015.

Som medstifter af Alternativet har hun været en af partiets mest markante profiler.

Men 1. november siger Josephine Fock, der blandt andet er rets- og finansordfører for sit parti, farvel til Folketinget.

Hun skrifter til et job som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp.

- Det her har været en svær beslutning, men det er den rigtige for mig. Og jeg glæder mig vildt meget til at blive en del af Dansk Flygtningehjælp og kunne bruge alle mine kræfter på at kunne hjælpe de mennesker der er flygtet hertil og som er ekstremt sårbare, skriver osephine Fock på Facebook.

Josephine Fock afløses af sin suppleant, Vibeke Genefke.