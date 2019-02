Februar med forår i luften – det varme vejr fortsætter

Vi er stadig knapt to uger fra forår i kalenderen, men det var der i luften i dag. Op mod 11 grader flere steder i landsdelen.

Lørdagens vejr fortsatte, hvor fredagen slap. Solrigt og usædvanlig varmt for årstiden.

Med op mod 11 graders varme, så minder det mere om en herlig forårsdag i april. Gennemsnitstemperaturen for denne årstid er 2,2 grader, så det er ni grader varmere end normalt.

Det fik mange til at nyde en kold øl eller et glas hvidvin på terrassen, og på landsdelens mange havne bliver bådene gjort klar til at komme i vandet.

Så vi er langt fra vintervejr – og selvom det gradvist blev mere skyet i løbet af lørdagen, så ser det varme vejr ud til at fortsætte.

Prognose for søndagens temperaturer. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Ifølge TV 2 Vejret begynder søndagen skyet, men ifølge de seneste prognoser kan solen i løbet af dagen bryde igennem flere steder.

Sker det, kan temperaturen atter nå op på 10 grader, og i Sønderjylland kan det måske endda blive lidt varmere.

Mandag kan vi også se frem til temperaturer op mod 11 grader.