Fejlopereret får lov at beholde sin erstatning

Region Syddanmark har nu frafaldet et krav om, at den fejlopererede Jørn Buch fra Haderslev skal betale en erstatning tilbage.

Den tidligere formand for Grænseforeningen, nu pensioneret lektor Jørn Buch fra Haderslev, fik i går en god besked fra sin advokat, der kunne bekræfte at Region Syddanmark har frafaldet kravet om, at han skal tilbagebetale en erstatning på næsten 271.000 kroner, som han fik efter en fejloperation tilbage i 2014. Det skriver JydskeVestkysten.

Efter en operation for blærekræft, vågnede Jørn Buch op og havde fået amputeret sit ene ben. Lægerne medgav selv, at der var sket en fejl, og han søgte og fik en erstatning.

Men otte måneder senere bestemte Ankenævnet for Patienterstatning, at det skulle han ikke - og han fik 30 dage til at betale pengene tilbage.

Det nægtede han, hvilket udløste en retssag, som Retten i Sønderborg afgjorde med en dom, der fastslår, at Jørn Buch skulle tilbagebetale den erstatning på 271.000 kroner, som han oprindelig modtog, da lægerne indrømmede at have lavet en fejl.

Siden er der sket det, at Højesteret har taget stilling i to sager, der ligner Jørn Buchs. Og her fandt Højesteret, at det offentlige ikke kunne kræve pengene tilbagebetalt.

Det skete især med henvisning til, at klagerne ikke var blevet informeret om, at et ønske om en højere erstatning kunne medføre, at hele beløbet skulle tilbagebetales.

Det er en praksis, som Region Syddanmark har ændret fra oktober sidste år. Nu får folk, som anker med ønske om en højere erstatning, at vide, at det kan koste dem den allerede tilkendte erstatning.

Hos Region Syddanmark bekræfter juridisk chefkonsulent Vickie A.V. Foged overfor JydskeVestkysten, at der er flere sager, hvor man nu frafalder kravet om tilbagebetaling af erstatninger.

