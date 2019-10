Fejrer 150 års kamp for Danmark

Der er grund til at feste i Flensborg i dag. Det er 150 år siden den første udgave af Flensborg Avis kom på gaden. Det har været en lang kamp for overlevelse.

Dan dansksprogede avis i Tyskland begyndte som en ide til en god forretning i 1869. Sønderjylland lå nu i Tyskland efter krigen 1864, og der kunne derfor være kunder, der talte dansk.

Avisen blev et talerør for de dansksindede i Slesvig. De skulle vende sig til den nye virkelighed med, at Preussen nu var myndighed.

I 1870'erne var avisen tvangslukket i korte perioder og redaktøren kom flere gange i fængsel for at skrive ting, som preusserne ikke kunne acceptere.

Den første udgave af Flensborg Avis Foto: Flensborg Avis

Avisen er to-sproglig. Der er både artikler på dansk og tysk, så alle i grænselandet kan følge med.

I dag har avisen kun få tusinde abonnenter - mange af dem i Danmark, der har tilknytning til det danske mindretal syd for grænsen.

Det danske mindretal tæller officielt 50.000 personer.

Flensborg Avis får statsstøtte fra den pulje, der går til det danske mindretal. Desuden tjener avisen penge på at levere tryksager til de danske organisationer og lokale virksomheder.

Flensborg Avis 150 år Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Stor gave til avisen

Samtidig med at avisen fylder 150 år, har A. P. Møller Fonden valgt at give en fødselsdagsgave på 6,7 millioner kroner over de næste to år. Beløbet skal gå til en indsats for at få flere medlemmer af mindretallet til at læse Flensborg Avis.

- Med vores læsertal på ca. 15.000 dagligt syd for grænsen når vi ud til omtrent en tredjedel af mindretallet. Det er dem, der har været læsere i mange år: Men vi har mange nye i mindretallet, typisk familier, hvis børn går i vore skoler, og som ikke bruger Flensborg Avis.

- Det er et problem for os og i høj grad også for sammenhængskraften i det danske mindretal i øvrigt, udtaler Jørgen Møllekær.

Klar til fest

Den runde fødselsdag bliver fejret med en stor fest i Idrætshallen i Flensborg og et 80 sider stort tillæg om avisens lange historie.

Læs tillægget her