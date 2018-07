Fem år efter dødsulykke: Claus ville stoppe bilræs, men fik fingeren

Akuthjælper er frustreret over at se vanvittig kørsel på Lakolk strand. Politiet patruljerer mere i år.

Claus Kjemtrup fortæller, at han oplever det hver gang, han er taget på stranden. Alene eller med sin familie. At folk kører ræs.

- Det er ikke ret lang tid siden, at der lå tre danske biler og kørte om kap med hinanden ret tæt på os. Jeg prøvede at stoppe det, men fik bare ”fingeren”.

Claus Kjemtrup er ærgerlig og frustreret over det. Især fordi han for fem år siden kom ud til den ulykke, der kostede den 21-årige esbjergenser Niklaus Fyhring Sørensen livet.

Han og hans kammerater kørte ræs på stranden. Det gik galt.

Vi kunne hurtigt se, at han var kommet meget alvorligt til skade. Claus Kjemtrup, akuthjælper, Rømø

Claus Kjemtrup var som lokal akuthjælper hurtigt på stedet.

- Vi kom derud til bilen. Han lå der helt alene. Vi kunne hurtigt se, at han var kommet meget alvorligt til skade. Det er noget, der sidder meget dybt i mig, siger han.

Mere målrettet indsats

Men sol, sommer og en lang bred strand er en voldsom fristelse for mange med hang til en tung fod på speederen. Politiet i Syd- og Sønderjylland er klar over udfordringen.

- Da vi fik de første meldinger om, at det ville blive en varm sommer, og mange mennesker ville strømme til for eksempel Rømø, bad vi både vores patruljer og vores landbetjent om at køre mere målrettet dernede på stranden, siger vicepolitiinspektør Preben Westh.

Claus Kjemtrup er frustreret over den fortsatte vanvidskørsel på Rømø. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Landbetjenten skal mere på stranden

Claus Kjemtrup mener, at nøglen til at få løst problemet ligger i, at landbetjenten arbejder endnu mere på Rømø og har færre vagter på fastlandet.

Men vicepolitiinspektør Preben Westh peger på, at landbetjenten faktisk kun har få vagter i Tønder og siger:

- Det koster jo en bøde for overtrædelse af færdselsloven, hvis vi ser det, men helt undgå det kan vi nok ikke.

Helt undgå det kan vi nok ikke. Preben Westh, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Unge fanget i farten

Politiet har modtaget seks klager over bilræs på stranden på Rømø. Samme antal klager i øvrigt, som er kommet fra stranden i Vejers.

Angående de tre bilister, der kørte om kap: Claus Kjemtrup ringede til politiet, der kom og så dem køre vildt. De unge blev derefter præsenteret for bøder.

Tønder Kommune har umiddelbart ingen planer om at ændre på forholdene på Lakolk Strand på Rømø, som ejes af Naturstyrelsen. Eventuelle ønsker om at ændre på færdslen skal derfor vedtages her.