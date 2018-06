Fem busruter under sparekniven

Region Midt vil ikke længere betale driften af fem busruter i Horsens og Hedensted kommuner

Fem busruter i Hedensted og Horsens skal ikke længere finansieres af Midt Trafik - i hvert fald ikke hvis det står til politikerne i Region Midtjylland.

Det drejer sig om ruterne 220 (Horsens - Uldum - Ølholm - Tørring), 502 (Brædstrup - Skanderborg), 104 (Horsens - Glud - Snaptun - Juelsminde), rute107 (Skanderborg - Gedved - Egebjerg - Horsens) og rute 110 (Horsens - Brædstrup - Silkeborg).

Regionsrådet har besluttet at spare 40 millioner kroner på busdriften, og indkalder nu kommunerne til en forhandling om, hvordan ruterne fremover skal finansieres.

Både i Horsens og Hedensted er borgmestrene alt andet end begejstret for udsigten til at få udgifterne til busserne tørret af på kommunerne.

- Og det kommer heller ikke til at ske, siger Horsens borgmester Peter Sørensen (Soc.dem.) til TV-SYD.

Han anerkender ikke synspunktet fra regionen om, at der er tale om lokale ruter. Flere af dem passerer både to og tre kommuner, siger han.

I Hedensted kalder borgmester Kasper Glyngø (Soc.dem) det "drønærgerligt", at ruterne igen er til diskussion, og kommunen har i forbindelse med sparekravet leget med tanken om helt at forlade Midt Trafik, men gør næppe alvor af tankerne.

- Regionen har vedtaget nedskæringerne, så det er et vilkår, at der skal spares 40 millioner, men vi håber, at vi kan finde en løsning, når vi og Horsens Kommune skal mødes med regionen for at drøfte udmøntningen af sparekataloget, siger Kasper Glyngø til TV SYD.