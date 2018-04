Fem forskere du ikke må gå glip af

Den årlige videnskabsfestival Forskningens Døgn skal øge interessen for forskning. Her er nogle bud på spændende foredrag i landsdelen.

Forskningens Døgn er en årligt tilbagevendende landsdækkende videnskabsfestival med over 700 events og foredrag i hele landet. Formålet med den ugelange festival er blandt andet at etablere mødesteder for forskere og befolkning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere.

Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn, som giver alle adgang til en række arrangementer med fokus på, hvordan forskning og innovation kan være med til at løse samfundets udfordringer.

Herunder finder du fem bud på arrangementer i Syd- og Sønderjylland:

Forskningens Døgn er en videnskabsfestival, der skal skærpe befolkningens interesse for forskning. Foto: Søren Kjeldgaard

Getting into the heads of people: Neo Nomades

Hvornår: Mandag d. 23/4 kl. 11.00-12.00

Hvor: Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg

Oplæg på engelsk ved professor MSO Kerstin Fischer og stud. ph.d. Lars C. Jensen, Institut for design og kommunikation, Syddansk Universitet, Sønderborg. De taler om robotter og designet af dem. Hvordan skal en robot se ud, opføre sig, etc.

Mellemøsten - fra håb til terror

Hvornår: Mandag d. 23/4 kl. 14.00-16.00

Hvor: Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, Wegners Plads 1, 6270 Tønder

Ahmad Joumaa er BA i Politik og samfundsudvikling ved University College London og Master i Filosofi ved Birkbeck University. Han tager os tæt på de politiske udviklinger, der har præget Mellemøsten i de sidste 70 år. Foredraget vil give et nuanceret og vigtigt indblik i et verdens mest krigsbelastede region.

Forskningens Døgn er en videnskabsfestival, der skal skærpe befolkningens interesse for forskning. Foto: Søren Kjeldgaard

Fedme og diabetes: Blot et spørgsmål om livsstil?

Hvornår: Mandag d. 23/4 16.30-17.30

Hvor: Huset / Bibliotek og Kulturhus, Rådhusbakken 9, 7323 Give

Forsker og professor Jens Høiriis Nielsen fortæller om nogle af de biologiske mekanismer, der er involveret i type 2-diabetes og følgesygdomme, samt mulighederne for at forebygge og behandle dem.

Forsknings Pecha Kucha på Cafe Tobbers

Hvornår: Tirsdag d. 24/4 kl. 18.00-20.00

Hvor: Cafe Tobbers, Munkegade 2, 6000 Kolding

Ni forskere fra Syddansk Universitet Kolding præsentere deres arbejde, idéer og visioner i et format, der på japansk hedder "Pecha Kucha" og betyder snik-snak. Det går ud på, at en række deltagere hver især præsenterer 20 slides af hver 20 sekunder.

Forskningens Døgn er en videnskabsfestival, der skal skærpe befolkningens interesse for forskning. Foto: Søren Kjeldgaard

Data på godt og ondt

Hvornår: Tirsdag d. 24/4 kl. 16.00-17.00

Hvor: Vejle bibliotek

Erhvervs-ph.d.-studerende Povl Heiberg Gad fortæller om hans forskning i medlemsdata og fastholdelse af medlemmer i fagforeningen HK. I sin forskning eksperimenterer Povl med nye dataanalyseværktøjer, der kan afdække til- og afgang for at identificere mønstre i hvem der forlader fagforeningen og forudse hvornår, de gør det. I arbejdet med personlige data er etiske overvejelser helt centrale, da grænsen, for hvad man som organisation kan tillade sig at bruge persondata til, er umulig at definere entydigt.